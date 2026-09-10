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Profitables Monster Beverage-Investment?

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monster Beverage eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
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Heute vor 10 Jahren wurde die Monster Beverage-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Monster Beverage-Anteile bei 12,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 81,328 Monster Beverage-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.484,11 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 09.09.2026 auf 42,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 248,41 Prozent.

Zuletzt verbuchte Monster Beverage einen Börsenwert von 84,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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