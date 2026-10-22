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Hochrechnung

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monster Beverage-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
41.58 EUR -0.02 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Monster Beverage-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,99 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 40,016 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 46,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.865,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 86,59 Prozent angewachsen.

Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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