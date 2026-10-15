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Monster Beverage-Performance

S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monster Beverage-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Monster Beverage Corp
40.52 EUR 1.02 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 2,913 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 128,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28,83 Prozent.

Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
15.03.19 Monster Beverage Market Perform BMO Capital Markets
12.07.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.05.18 Monster Beverage Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.03.18 Monster Beverage Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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