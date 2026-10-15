S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Monster Beverage-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Monster Beverage-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Monster Beverage-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,33 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Monster Beverage-Aktie investierten, hätten nun 2,913 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 14.10.2026 128,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28,83 Prozent.
Monster Beverage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 84,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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