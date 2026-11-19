Langfristige Performance

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Monster Beverage-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Monster Beverage-Papier statt. Der Schlusskurs des Monster Beverage-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,40 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Monster Beverage-Aktie investiert, befänden sich nun 365,030 Monster Beverage-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Monster Beverage-Aktie auf 44,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.393,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,94 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Monster Beverage einen Börsenwert von 87,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net