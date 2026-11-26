Monster Beverage-Performance

Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,595 Monster Beverage-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,75 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 25.11.2026 auf 42,60 USD belief. Mit einer Performance von +95,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Monster Beverage-Wert an der Börse wurde auf 82,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net