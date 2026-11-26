S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Monster Beverage-Investment von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Monster Beverage-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Monster Beverage-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,595 Monster Beverage-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,75 USD, da sich der Wert eines Monster Beverage-Anteils am 25.11.2026 auf 42,60 USD belief. Mit einer Performance von +95,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Monster Beverage-Wert an der Börse wurde auf 82,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Monster Beverage
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Monster Beverage
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen