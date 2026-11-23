S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Moodys-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 22.11.2023 wurden Moodys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 364,55 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Moodys-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,274 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 466,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,06 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Moodys bezifferte sich zuletzt auf 79,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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