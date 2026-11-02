S&P 500-Wert Moodys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moodys von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative Moodys-Investition?

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Moodys eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Moodys-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Moodys-Papier bei 390,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Moodys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,256 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,42 USD, da sich der Wert eines Moodys-Papiers am 30.10.2026 auf 493,91 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 126,42 USD entspricht einer Performance von +26,42 Prozent.

Der Börsenwert von Moodys belief sich jüngst auf 85,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net