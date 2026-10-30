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Hochrechnung

S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Motorola Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Motorola Solutions Inc.
440.00 EUR 0.40 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Motorola Solutions-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 276,22 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,620 Motorola Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers auf 492,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.781,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,15 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Motorola Solutions eine Marktkapitalisierung von 81,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Motorola Solutions Overweight Barclays Capital
05.11.18 Motorola Solutions Hold Gabelli & Co
04.08.17 Motorola Solutions Outperform BMO Capital Markets
06.02.17 Motorola Solutions Buy Gabelli & Co
14.10.16 Motorola Solutions Outperform BMO Capital Markets

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