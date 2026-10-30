S&P 500-Wert Motorola Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Motorola Solutions von vor 3 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Motorola Solutions-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Motorola Solutions -Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Motorola Solutions-Anteile betrug an diesem Tag 276,22 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,620 Motorola Solutions-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Motorola Solutions-Papiers auf 492,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.781,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78,15 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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