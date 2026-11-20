Frühe Anlage

So viel hätten Anleger mit einem frühen Motorola Solutions-Investment verdienen können.

Die Motorola Solutions-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Motorola Solutions-Aktie an diesem Tag bei 367,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,724 Motorola Solutions-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.421,97 USD, da sich der Wert eines Motorola Solutions-Papiers am 19.11.2026 auf 521,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,20 Prozent vermehrt.

Motorola Solutions erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net