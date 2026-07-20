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MSCI-Performance im Blick

S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MSCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in MSCI-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MSCI
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades MSCI-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die MSCI-Anteile bei 82,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,213 MSCI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (625,11 USD), wäre das Investment nun 757,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 657,98 Prozent erhöht.

Insgesamt war MSCI zuletzt 45,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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07.12.18 MSCI Overweight Barclays Capital
27.07.18 MSCI Outperform BMO Capital Markets
04.08.17 MSCI Buy UBS AG
18.07.17 MSCI Equal Weight Barclays Capital
06.02.15 MSCI Neutral UBS AG