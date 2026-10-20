S&P 500-Wert MSCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MSCI von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in MSCI-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 20.10.2025 wurde die MSCI-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das MSCI-Papier an diesem Tag bei 536,70 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,863 MSCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen MSCI-Anteile wären am 19.10.2026 1.049,92 USD wert, da der Schlussstand 563,49 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 4,99 Prozent.
Zuletzt verbuchte MSCI einen Börsenwert von 41,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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