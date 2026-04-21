S&P 500-Wert MSCI-Aktie: Über diese Dividende können sich MSCI-Anleger freuen
MSCI-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die MSCI-Ausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Wie im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert MSCI am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 7,20 USD für das Jahr 2025. Damit wurde das Niveau der MSCI-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent nach oben angepasst. Die gesamte Dividendenausschüttung von MSCI beläuft sich auf 556,52 Mio. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 509,11 Mio. USD angesetzt wurde.
MSCI-Dividendenrendite
Zum New York-Schluss notierte das MSCI-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 597,39 USD. Der MSCI-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,25 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,07 Prozent.
Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von MSCI via New York 10,94 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 11,17 Prozent stärker zugenommen als der MSCI-Kurs.
MSCI- Dividendenaussichten
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 8,26 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,38 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten von MSCI
MSCI ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 41,392 Mrd. USD. MSCI weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,57 auf. Der Umsatz von MSCI betrug in 2025 3,134 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 15,69 USD.
Redaktion finanzen.net
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