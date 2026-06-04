S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nasdaq Anlegern eine Freude

Ausschüttung im Blick

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Nasdaq am 10.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,05 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Nasdaq-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,70 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Nasdaq beziffert sich auf 601,00 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 11,09 Prozent gestiegen.

Nasdaq-Stockdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Nasdaq-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 86,72 USD. Das Nasdaq-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,22 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr sank der Aktienkurs von Nasdaq via NASDAQ um 0,081 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 1,16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Nasdaq- Dividendenaussichten

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,20 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,38 Prozent zulegen.

Wichtigste Eckdaten der Nasdaq-Aktie

Nasdaq ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 49,402 Mrd. USD. Das Nasdaq-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,43. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Nasdaq auf 8,262 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,09 USD aus.

Redaktion finanzen.net