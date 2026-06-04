S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nasdaq Anlegern eine Freude
Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende zu zahlen.
Werte in diesem Artikel
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Nasdaq am 10.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,05 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Nasdaq-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,70 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Nasdaq beziffert sich auf 601,00 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 11,09 Prozent gestiegen.
Nasdaq-Stockdividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte der Nasdaq-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 86,72 USD. Das Nasdaq-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,22 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr sank der Aktienkurs von Nasdaq via NASDAQ um 0,081 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 1,16 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Nasdaq- Dividendenaussichten
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,20 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,38 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten der Nasdaq-Aktie
Nasdaq ist ein S&P 500-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 49,402 Mrd. USD. Das Nasdaq-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31,43. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Nasdaq auf 8,262 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,09 USD aus.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Nasdaq und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nasdaq
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nasdaq
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nasdaq News
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com