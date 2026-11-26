Lukratives Nasdaq-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nasdaq-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nasdaq-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21,90 USD. Bei einem Nasdaq-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456,690 Nasdaq-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 107,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48.897,85 USD wert. Mit einer Performance von +388,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Nasdaq war somit zuletzt am Markt 59,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net