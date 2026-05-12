S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative Nasdaq-Anlage?

Vor Jahren in Nasdaq eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nasdaq-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21,23 USD wert. Bei einem Nasdaq-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 47,111 Nasdaq-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 90,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.249,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 324,98 Prozent angezogen.

Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 50,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net