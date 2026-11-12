DAX 26.736 +0,3%ESt50 6.385 -0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.356 -0,4%Bitcoin 64.525 -3,2%Euro 1,1062 -0,2%Öl 93,5 +0,7%Gold 3.871 -2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentables Nasdaq-Investment?

S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Nasdaq-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nasdaq Inc
98.80 EUR 0.10 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nasdaq-Papier bei 52,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,919 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 109,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 110,48 Prozent erhöht.

Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Nasdaq Aktie News

Werbung

Nasdaq Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nasdaq nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.12.17 Nasdaq Buy UBS AG
08.09.17 Nasdaq Overweight Barclays Capital
27.07.17 Nasdaq Buy UBS AG
27.04.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets
31.03.17 Nasdaq Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.