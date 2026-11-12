S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Nasdaq-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Nasdaq-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nasdaq-Papier bei 52,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nasdaq-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,919 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 109,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 110,48 Prozent erhöht.
Alle Nasdaq-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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