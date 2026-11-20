Rentables News-Investment?

Vor Jahren News-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die News-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der News-Aktie betrug an diesem Tag 21,28 USD. Bei einem News-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,699 News-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des News-Papiers auf 25,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,94 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 18,94 Prozent gleich.

News wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net