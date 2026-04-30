S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Verlust hätte ein News-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in News eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 01.05.2025 wurde das News-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,06 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in News-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,955 News-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (26,32 USD), wäre die Investition nun 972,65 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2,73 Prozent.
Zuletzt verbuchte News einen Börsenwert von 14,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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