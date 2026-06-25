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S&P 500-Wert News-Aktie: So viel Verlust hätte eine News-Investition von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen News-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
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Vor 1 Jahr wurde das News-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,385 News-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,73 USD, da sich der Wert eines News-Anteils am 25.06.2026 auf 25,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,27 Prozent.

News war somit zuletzt am Markt 13,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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