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Profitables News B-Investment?

S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingebracht

19.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in News B gewesen.

Werte in diesem Artikel
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News Corp (B)
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Vor 3 Jahren wurde die News B-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,348 News B-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 30,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,66 USD wert. Mit einer Performance von +61,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

News B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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