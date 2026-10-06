S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingefahren

Lohnende News B-Anlage?

06.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 476,644 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen News B-Anteile wären am 05.10.2026 15.252,62 USD wert, da der Schlussstand 32,00 USD betrug. Mit einer Performance von +52,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von News B bezifferte sich zuletzt auf 17,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net