S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in News B von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in News B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden News B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die News B-Aktie investierten, hätten nun 476,644 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen News B-Anteile wären am 05.10.2026 15.252,62 USD wert, da der Schlussstand 32,00 USD betrug. Mit einer Performance von +52,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von News B bezifferte sich zuletzt auf 17,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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