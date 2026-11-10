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Profitables News B-Investment?

S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in News B von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
25.60 EUR 0.20 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

News B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das News B-Papier an diesem Tag bei 23,49 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die News B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,571 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,33 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.248,62 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 24,86 Prozent.

Der Börsenwert von News B belief sich zuletzt auf 15,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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