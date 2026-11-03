S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der News B-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der News B-Aktie betrug an diesem Tag 22,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das News B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,413 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen News B-Papiere wären am 02.11.2026 143,25 USD wert, da der Schlussstand 32,46 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,25 Prozent zugenommen.
Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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