DAX 25.896 -0,3%ESt50 6.155 -0,3%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,27 +2,0%Nas 25.386 +0,9%Bitcoin 69.194 +0,9%Euro 1,1195 +0,1%Öl 103,1 -1,6%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Investmentbeispiel

S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine News B-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen News B-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp (B)
28.40 EUR 0.40 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der News B-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der News B-Aktie betrug an diesem Tag 22,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das News B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,413 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen News B-Papiere wären am 02.11.2026 143,25 USD wert, da der Schlussstand 32,46 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43,25 Prozent zugenommen.

Alle News B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle News B Aktie News

Werbung

News B Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.