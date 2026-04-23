S&P 500-Wert News B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem News B-Investment von vor 5 Jahren verdient

Profitables News B-Investment?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in News B-Aktien gewesen.

Das News B-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 24,31 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die News B-Aktie investiert hat, hat nun 4,114 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 125,67 USD, da sich der Wert einer News B-Aktie am 27.04.2026 auf 30,55 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 25,67 Prozent gleich.

Der News B-Wert an der Börse wurde auf 16,80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net