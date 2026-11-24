Lukratives News B-Investment?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die News B-Aktie Anlegern gebracht.

Die News B-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,86 USD. Bei einem News B-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,465 News B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,02 USD, da sich der Wert eines News B-Papiers am 23.11.2026 auf 28,29 USD belief. Mit einer Performance von -1,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

News B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net