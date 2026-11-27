Profitabler NextEra Energy-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NextEra Energy-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die NextEra Energy -Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NextEra Energy-Aktie 86,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116,158 NextEra Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen NextEra Energy-Papiere wären am 25.11.2026 9.921,01 USD wert, da der Schlussstand 85,41 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,79 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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