S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel hätte ein NextEra Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NextEra Energy-Aktien verlieren können.
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Die NextEra Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NextEra Energy-Aktie 86,09 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116,158 NextEra Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen NextEra Energy-Papiere wären am 25.11.2026 9.921,01 USD wert, da der Schlussstand 85,41 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,79 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete NextEra Energy eine Marktkapitalisierung von 178,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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