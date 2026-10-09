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Lukrative NextEra Energy-Anlage?

S&P 500-Wert NextEra Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NextEra Energy von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in NextEra Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NextEra Energy Inc
69.16 EUR 0.47 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der NextEra Energy-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen NextEra Energy-Anteile letztlich bei 30,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das NextEra Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,857 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 2.542,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 154,21 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy bezifferte sich zuletzt auf 160,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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13.08.19 NextEra Energy Equal Weight Barclays Capital
24.07.18 NextEra Energy Sector Perform Scotia Howard Weil
18.07.16 NextEra Energy Buy Mizuho
17.03.16 NextEra Energy Buy Argus Research Company
13.01.16 NextEra Energy Buy UBS AG

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