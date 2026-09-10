S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen NortonLifeLock-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit NortonLifeLock-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die NortonLifeLock-Aktie an diesem Tag 27,26 USD wert. Bei einem NortonLifeLock-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 366,838 NortonLifeLock-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 10.917,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,76 USD belief. Mit einer Performance von +9,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von NortonLifeLock bezifferte sich zuletzt auf 17,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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