DAX 24.780 -0,9%ESt50 6.239 -0,4%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,36 -0,9%Nas 26.092 -0,7%Bitcoin 56.077 -0,7%Euro 1,1452 -0,1%Öl 85,3 +0,4%Gold 3.990 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Investition

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
22.72 EUR -0.21 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NortonLifeLock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,845 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,69 Prozent.

Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 15,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle NortonLifeLock Aktie News

Werbung

NortonLifeLock Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NortonLifeLock nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.