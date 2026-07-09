S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Investition

16.07.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NortonLifeLock -Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,845 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,69 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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