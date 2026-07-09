S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NortonLifeLock-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NortonLifeLock-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,01 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,845 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 26,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,69 Prozent.
Jüngst verzeichnete NortonLifeLock eine Marktkapitalisierung von 15,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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