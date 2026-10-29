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S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NortonLifeLock eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
22.21 EUR 0.64 EUR 2.97 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das NortonLifeLock-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NortonLifeLock-Anteile 16,51 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NortonLifeLock-Aktie investiert, befänden sich nun 6,057 NortonLifeLock-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NortonLifeLock-Aktie auf 24,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,49 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,49 Prozent zugenommen.

NortonLifeLock wurde am Markt mit 14,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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