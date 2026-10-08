S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 5 Jahren gekostet

NortonLifeLock-Investment im Blick

08.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren NortonLifeLock-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NortonLifeLock -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die NortonLifeLock-Aktie an diesem Tag 25,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,896 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,22 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Anteils am 07.10.2026 auf 22,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,78 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf NortonLifeLock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NortonLifeLock

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung