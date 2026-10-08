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NortonLifeLock-Investment im Blick

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel hätte eine Investition in NortonLifeLock von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren NortonLifeLock-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
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Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades NortonLifeLock-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die NortonLifeLock-Aktie an diesem Tag 25,67 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,896 NortonLifeLock-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,22 USD, da sich der Wert eines NortonLifeLock-Anteils am 07.10.2026 auf 22,39 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 12,78 Prozent.

Der Marktwert von NortonLifeLock betrug jüngst 13,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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