S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor einem Jahr bedeutet

Lohnende NortonLifeLock-Investition?

22.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NortonLifeLock-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NortonLifeLock -Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers betrug an diesem Tag 27,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das NortonLifeLock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 367,512 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 24,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.864,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,36 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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