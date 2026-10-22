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Lohnende NortonLifeLock-Investition?

S&P 500-Wert NortonLifeLock-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NortonLifeLock-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NortonLifeLock
21.04 EUR -0.13 EUR -0.61 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NortonLifeLock-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers betrug an diesem Tag 27,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das NortonLifeLock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 367,512 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NortonLifeLock-Papiers auf 24,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.864,39 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,36 Prozent vermindert.

Am Markt war NortonLifeLock jüngst 14,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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