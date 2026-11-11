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Lukratives Norwegian Cruise Line-Investment?

S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Norwegian Cruise Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norwegian Cruise Line Ltd
18.55 USD 0.04 USD 0.22 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Norwegian Cruise Line-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Norwegian Cruise Line-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,18 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 75,873 Norwegian Cruise Line-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 18,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.404,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,44 Prozent.

Norwegian Cruise Line war somit zuletzt am Markt 8,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Norwegian Cruise Line Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Norwegian Cruise Line nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.08.18 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.18 Norwegian Cruise Line Buy Deutsche Bank AG
19.10.17 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.17 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
14.10.16 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

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