S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Norwegian Cruise Line-Investition?

04.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Norwegian Cruise Line eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Norwegian Cruise Line-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,322 Norwegian Cruise Line-Aktien. Die gehaltenen Norwegian Cruise Line-Papiere wären am 03.11.2026 92,71 USD wert, da der Schlussstand 17,42 USD betrug. Damit wäre die Investition um 7,29 Prozent gesunken.

Norwegian Cruise Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net