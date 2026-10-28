DAX 25.697 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.472 -0,0%Bitcoin 72.137 -0,7%Euro 1,1144 +0,1%Öl 116,3 +2,1%Gold 4.041 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Norwegian Cruise Line-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Norwegian Cruise Line Ltd
15.82 USD 0.06 USD 0.41 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2016 wurde die Norwegian Cruise Line-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Norwegian Cruise Line-Aktie bei 38,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Norwegian Cruise Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 261,506 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.118,72 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Papiers am 27.10.2026 auf 15,75 USD belief. Das entspricht einem Minus von 58,81 Prozent.

Norwegian Cruise Line wurde am Markt mit 7,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Norwegian Cruise Line Aktie News

Werbung

Norwegian Cruise Line Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Norwegian Cruise Line nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.08.18 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.04.18 Norwegian Cruise Line Buy Deutsche Bank AG
19.10.17 Norwegian Cruise Line Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.02.17 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
14.10.16 Norwegian Cruise Line Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.