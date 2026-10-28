S&P 500-Wert Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Norwegian Cruise Line-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Norwegian Cruise Line gewesen.
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Am 28.10.2016 wurde die Norwegian Cruise Line-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Norwegian Cruise Line-Aktie bei 38,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Norwegian Cruise Line-Papier investiert hätte, hätte er nun 261,506 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.118,72 USD, da sich der Wert eines Norwegian Cruise Line-Papiers am 27.10.2026 auf 15,75 USD belief. Das entspricht einem Minus von 58,81 Prozent.
Norwegian Cruise Line wurde am Markt mit 7,24 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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