S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: Diese Dividendenauszahlung können NXP Semiconductors-Aktionäre erwarten

Ausschüttung an Aktionäre

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die NXP Semiconductors-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert NXP Semiconductors am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4,06 USD beschlossen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. 1,03 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die NXP Semiconductors-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,25 Prozent verkleinert.

NXP Semiconductors-Auszahlungsrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der NXP Semiconductors-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 285,56 USD. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von NXP Semiconductors, demnach wird das NXP Semiconductors-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der NXP Semiconductors-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die NXP Semiconductors-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die NXP Semiconductors-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,87 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,95 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der NXP Semiconductors-Kurs via NASDAQ 41,98 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 46,31 Prozent statt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie NXP Semiconductors

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 4,31 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,51 Prozent nachlassen.

NXP Semiconductors-Fundamentaldaten

NXP Semiconductors ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 75,068 Mrd. USD. Das NXP Semiconductors-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 27,14. Der Umsatz von NXP Semiconductors belief sich in 2025 auf 12,269 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 8,00 USD.

Redaktion finanzen.net