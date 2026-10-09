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Rentable NXP Semiconductors-Anlage?

S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen NXP Semiconductors-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NXP Semiconductors N.V.
206.00 EUR 0.65 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NXP Semiconductors-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 190,31 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NXP Semiconductors-Aktie investiert, befänden sich nun 52,546 NXP Semiconductors-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.141,77 USD, da sich der Wert eines NXP Semiconductors-Papiers am 08.10.2026 auf 231,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,42 Prozent gesteigert.

NXP Semiconductors markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.12.21 NXP Semiconductors Sell UBS AG
02.11.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
01.11.18 NXP Semiconductors Sell Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC
07.09.18 NXP Semiconductors Outperform Cowen and Company, LLC

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