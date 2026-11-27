NXP Semiconductors-Performance

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NXP Semiconductors-Aktie gebracht.

Das NXP Semiconductors-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,66 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die NXP Semiconductors-Aktie investiert hat, hat nun 0,501 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NXP Semiconductors-Aktie auf 242,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,69 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 121,69 USD entspricht einer Performance von +21,69 Prozent.

Alle NXP Semiconductors-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 61,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net