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S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Omnicom Group Anlegern eine Freude

06.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert Omnicom Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Omnicom Group Anlegern eine Freude | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Omnicom Group-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Omnicom Group Inc.
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Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Omnicom Group am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,90 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent. Somit vergütet Omnicom Group die Aktionäre insgesamt mit 549,60 Mio. USD. So dezimierte sich die Omnicom Group- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,561 Prozent.

Omnicom Group- Ausschüttungsrendite im Blick

Das Omnicom Group-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 77,64 USD in den Feierabend. Das Omnicom Group-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,59 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,25 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Omnicom Group-Aktienkurs via New York um 15,59 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -4,63 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Omnicom Group-Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Omnicom Group

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 3,48 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,48 Prozent steigen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Omnicom Group

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Omnicom Group beläuft sich aktuell auf 21,774 Mrd. USD. Das KGV von Omnicom Group beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von Omnicom Group betrug in 2025 17,272 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -0,27 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

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