S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Organon Company von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Organon Company eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Organon Company-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Organon Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,766 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 134,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,79 USD belief. Mit einer Performance von +34,67 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Organon Company belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Organon Company
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Organon Company
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen