S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Rentables Organon Company-Investment?

23.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Organon Company-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Organon Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Organon Company-Papier 21,17 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Organon Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,237 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 638,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,52 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 638,64 USD, was einer negativen Performance von 36,14 Prozent entspricht.

Organon Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net