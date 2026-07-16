DAX 24.852 -1,2%ESt50 6.229 -1,4%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,1%Nas 25.192 -1,9%Bitcoin 57.050 -1,4%Euro 1,1372 -0,3%Öl 100,1 +6,4%Gold 4.054 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentables Organon Company-Investment?

S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Organon Company-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Organon Company-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
11.86 EUR 0.02 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Organon Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Organon Company-Papier 21,17 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1.000 USD in die Organon Company-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47,237 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.07.2026 638,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,52 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 638,64 USD, was einer negativen Performance von 36,14 Prozent entspricht.

Organon Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Organon Company Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Organon Company Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Organon Company nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.