S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Organon Company von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Organon Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 22.10.2021 wurde das Organon Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,66 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Organon Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,426 Organon Company-Aktien. Die gehaltenen Organon Company-Anteile wären am 21.10.2026 3.855,86 USD wert, da der Schlussstand 13,75 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 61,44 Prozent.
Organon Company war somit zuletzt am Markt 3,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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