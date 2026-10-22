DAX 25.466 -0,7%ESt50 6.117 -1,5%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.123 -2,2%Bitcoin 72.932 -2,6%Euro 1,1194 -0,4%Öl 111,8 +2,7%Gold 4.053 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Wert Organon Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Organon Company von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Organon Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Organon & Company
12.26 EUR 0.04 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen

Am 22.10.2021 wurde das Organon Company-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35,66 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Organon Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 280,426 Organon Company-Aktien. Die gehaltenen Organon Company-Anteile wären am 21.10.2026 3.855,86 USD wert, da der Schlussstand 13,75 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 61,44 Prozent.

Organon Company war somit zuletzt am Markt 3,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Organon Company Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Organon Company Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Organon Company nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.