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Otis Worldwide-Aktionärsvergütung

S&P 500-Wert Otis Worldwide-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Otis Worldwide Anlegern eine Freude

28.05.26 07:02 Uhr
S&P 500-Wert Otis Worldwide-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Otis Worldwide Anlegern eine Freude | finanzen.net

Otis Worldwide-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Otis Worldwide-Dividendenauszahlung aus.

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Otis Worldwide Corporation Registered Shs When Issued
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Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Otis Worldwide am 27.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,65 USD. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 9,27 Prozent. 647,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 6,77 Prozent gestiegen.

Otis Worldwide- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte die Otis Worldwide-Aktie am Tag der Hauptversammlung via New York bei 71,79 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,89 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,63 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Otis Worldwide via New York um 8,35 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 1,17 Prozent besser entwickelt als der Otis Worldwide-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Otis Worldwide

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,77 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,47 Prozent ansteigen.

Otis Worldwide-Grunddaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Otis Worldwide beträgt aktuell 27,840 Mrd. USD. Otis Worldwide weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,92 auf. Der Umsatz von Otis Worldwide belief sich in 2025 auf 14,431 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 3,50 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

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