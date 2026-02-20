DAX25.117 -0,6%Est506.143 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.723 -0,7%Bitcoin55.895 -2,2%Euro1,1808 +0,1%Öl72,23 +0,8%Gold5.196 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Zollmauer um die USA: Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen - EU stoppt Zolldeal-Umsetzung Zollmauer um die USA: Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen - EU stoppt Zolldeal-Umsetzung
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung
Lukrative Palantir-Investition?

S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr abgeworfen

23.02.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
110,02 EUR -4,30 EUR -3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 23.02.2025 wurde die Palantir-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Palantir-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hat, hat nun 98,668 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (135,24 USD), wäre das Investment nun 13.343,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,44 Prozent.

Palantir erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 324,77 Mrd. USD. Das Palantir-Papier wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palantir-Anteils bei 10,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung