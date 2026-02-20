S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Palantir-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie gebracht.

Am 23.02.2025 wurde die Palantir-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Palantir-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 101,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hat, hat nun 98,668 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (135,24 USD), wäre das Investment nun 13.343,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,44 Prozent.

Palantir erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 324,77 Mrd. USD. Das Palantir-Papier wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Palantir-Anteils bei 10,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net