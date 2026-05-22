S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

Vor Jahren in Palantir eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Palantir-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Palantir-Aktie bei 12,84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,788 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 136,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.066,04 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 966,04 Prozent gleich.

Palantir erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 328,06 Mrd. USD. Am 30.09.2020 fand der erste Handelstag des Palantir-Papiers an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des Palantir-Papiers lag damals bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net