Lohnende Palantir-Anlage?

S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palantir-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

09.02.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Palantir eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Palantir-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palantir-Papier an diesem Tag 38,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,620 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (135,90 USD), wäre das Investment nun 356,04 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 256,04 Prozent erhöht.

Alle Palantir-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 325,41 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palantir-Aktie fand am 30.09.2020 an der Börse NAS statt. Das Palantir-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

