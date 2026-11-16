S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palantir-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Palantir-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Palantir-Anteile an diesem Tag bei 23,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Palantir-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43,234 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Palantir-Papiere wären am 13.11.2026 7.262,86 USD wert, da der Schlussstand 167,99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 626,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Palantir belief sich zuletzt auf 404,18 Mrd. USD. Das Palantir-Papier wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Palantir-Papiers lag beim Börsengang bei 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net