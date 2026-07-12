S&P 500-Wert Palantir-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palantir von vor einem Jahr angefallen

Lukrative Palantir-Investition?

13.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Palantir-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Palantir-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Palantir-Papier bei 142,10 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Palantir-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,037 Palantir-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 892,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,77 Prozent verringert.

Der Palantir-Wert an der Börse wurde auf 304,41 Mrd. USD beziffert. Palantir-Anteile wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palantir-Papiers auf 10,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net