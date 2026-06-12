S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor 3 Jahren eingebracht

Palo Alto Networks-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Palo Alto Networks-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Palo Alto Networks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121,90 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hat, hat nun 82,034 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 279,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22.938,47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 129,38 Prozent angewachsen.

Palo Alto Networks war somit zuletzt am Markt 228,11 Mrd. USD wert. Die Palo Alto Networks-Aktie ging am 20.07.2012 an die Börse NAS. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Anteils belief sich damals auf 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net