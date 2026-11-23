S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Palo Alto Networks-Einstiegs gewesen.
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Am 23.11.2025 wurde die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Palo Alto Networks-Anteile bei 182,90 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,467 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Palo Alto Networks-Aktie auf 343,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.877,09 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87,71 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Palo Alto Networks eine Marktkapitalisierung von 279,92 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Palo Alto Networks-Papiere an der Börse NAS war der 20.07.2012. Der Erstkurs des Palo Alto Networks-Anteils belief sich damals auf 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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